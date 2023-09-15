Россиянка хотела вывези в Норвегию валюты на 3,7 млн рублей через «Борисоглебск»

Пачки денег среди личных вещей обнаружили во время сканирования багажа на рентген-установке. Фото: Мурманская таможня

На пункте пропуска «Борисоглебск» остановили россиянку, которая пыталась вывезти из Мурманской области в Норвегию незадекларированную валюту: 32 тысячи евро и 60 тысяч норвежских крон (порядка 3,7 миллиона рублей по актуальному курсу).

Пачки денег среди личных вещей обнаружили во время сканирования багажа на рентген-установке.

- Женщина пояснила таможенникам, что границу она пересекает часто и осведомлена о необходимости декларирования денежных средств в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, но о запрете вывоза наличных сверх этого ограничения не знала, а «зелёный» коридор выбрала в спешке, следуя за остальными пассажирами автобуса, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Россиянка попала под административное дело, валюту у нее изъяли.

Напомним: в порту Мурманск сотрудники таможни нашли нарушения на иностранном судне, экипаж которого пытался без нужных документов провезти элитный алкоголь.

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