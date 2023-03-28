В порту Мурманск моряки с иностранного судна пытались замаскировать под компрессорное масло виски и бренди

Возбуждено административное производство. Фото: Мурманская таможня

В порту Мурманск сотрудники таможни и пограничники нашли нарушения на иностранном судне, экипаж которого пытался без нужных документов провезти элитный алкоголь.

- На борту обнаружили 19,8 литра алкогольной продукции, которую спрятали в пластиковые емкости с маркировкой на крышках «компрессорное масло», на самом деле там были 24 бутылки виски, джина, бренди и 9 банок пива иностранного производства, - сообщили в Мурманской таможне.

Возбуждено административное производство.

Напомним: в Мурманске определили день для запрета продажи алкоголя в июне.

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