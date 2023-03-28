Стало известно, когда будет праздноваться День молодежи в Мурманске

В этом году жители и гости Мурманска останутся без горячительных напитков 25 июня, которое выпадает на воскресенье. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В этом году жители и гости Мурманска останутся без горячительных напитков 25 июня, которое выпадает на воскресенье. Продажа алкоголя в магазинах будет запрещена.

Ограничение связано с Днем молодежи, который решили отмечать в этот день. Дату утвердила администрация города.

Также запрет на продажу спиртного будет действовать 1 июня, когда отмечается День защиты детей.

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