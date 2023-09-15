Игорь Морарь: Граждане до сих пор не знают, за что отвечает глава муниципального образования, а за что - глава администрации

Этот вопрос он планирует вынести на обсуждение на заседании Мурманской областной Думы. Фото: Администрация города Мурманска

Выступая на заседании Совета муниципальных образований Мурманской области и координационного совета представительных органов муниципальных образований при Мурманской областной Думе глава Мурманска Игорь Морарь предложил отказаться от двухглавия в управлении столицей Кольского Заполярья.

Так, сейчас есть глава администрации Мурманска и глава Мурманска. Такая система действует уже 13 лет, но далеко не каждый северян ответит, в чем разница между мэром и сити-менеджером, и какие функции каждый выполняет.

- Постоянно возникает путаница и недопонимание, а вместе с ними и, как его часто называют, «бюрократический футбол». Из своего опыта работы главой муниципалитета могу сказать - действующая сейчас система работает. Но в современных условиях публичная власть должна работать максимально эффективно, не должно быть размытия полномочий и ответственности, - сообщил Игорь Морарь.

По его предложению, у Мурманска должен быть один руководитель - глава муниципального образования, которого будет выбирать Совет депутатов на конкурсной основе. Он же будет стоять у руля администрации.

- Новая схема может быть применена в Мурманске уже с начала работы нового состава депутатов, выборы которого состоятся в следующем сентябре, - уточнил Игорь Морарь.

Этот вопрос он планирует вынести на обсуждение на заседании Мурманской областной Думы.

Напомним: Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел иск прокуратуры к Совету депутатов Мурманска. Ранее горсовет принял отставку председателя Контрольно-счетной палаты Татьяны Новиковой по собственном желанию, ведомство же настаивало на увольнении в связи с утратой доверия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru