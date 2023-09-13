Суд не стал увольнять экс-председателя КСП Мурманска за утрату доверия

Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел иск прокуратуры к Совету депутатов Мурманска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел иск прокуратуры к Совету депутатов Мурманска. Ранее горсовет принял отставку председателя Контрольно-счетной палаты Татьяны Новиковой по собственном желанию, ведомство же настаивало на увольнении в связи с утратой доверия.

- Тем не менее судья с этим не согласилась и отказала в удовлетворении административного иска прокурору. Таким образом, решение горсовета осталось в силе, - пишет «Северпост».

Напомним: прокуратура требует создать в Ловозерском районе похоронную спецслужбу. В Ловозерском районе через суд и прокуратуру создадут специализированную похоронную службу.

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