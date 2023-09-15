В Мурманске жившему 20 лет без паспорта мужчине помогают восстановить документ

Житель Мурманска 20 лет не мог восстановить потерянный паспорт, и только сейчас, когда эта история попала в СМИ, его проблемой заняли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска 20 лет не мог восстановить потерянный паспорт, и только сейчас, когда эта история попала в СМИ, его проблемой заняли.

В 1992 году Александр переехал на Крайний Север из Луганской области, уже в Мурманске потерял паспорт. Дважды пытался восстановить его, но безуспешно - везде получат отказы или не приходил ответ. И только когда мужчина осенью 2023 года попал на прием к сенатору от Мурманской области Татьяне Сахаровой, процесс пошел.

- Я полагаю, что в дальнейшем, вам будет выдано временное удостоверение личности лица без гражданства. В дальнейшем от него будем работать. После вручения временного удостоверения личности лица без гражданства у вас будут приняты документы на вид на жительство и на гражданство. И я полагаю, что процедура будет проведена в установленный законом срок, но с учетом вашего заявления, мы окажем всяческое содействие, чтобы сроки эти уменьшить, - цитирует заместителя начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Михаила Шлапака Nord-News.

История пока не закончилась, но надежда, что северянин спустя 20 лет наконец сможет жить нормально (ведь без паспорта он не мог нормально получать различные социальные услуги и прочее), есть.

Напомним: в Мурманской области с начала года в проактивном режиме оформили 4442 СНИЛС для новорожденных. Документ нужен для получения материнского капитала, открытия полиса ОМС и прикрепления к поликлинике, а также оформления социальных выплат.

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