Сбор брусники в Кандалакшском районе закончился трагедией

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кандалакшском районе Мурманской области произошла трагедия. Два брата - местные жители - пошли собирать бруснику. Шли мужчины вдоль железной дороги.

- Они не обратили внимание на приближающийся поезд на железнодорожном переезде «Белое море», в результате чего один из них - мужчина 1961 года рождения - получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.

Напомним: 21 сентября 2022 года под Оленегорском на перегоне Ягельный Бор – Куна сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда №21 Мурманск-Санкт-Петербург. Вагоны не опрокинулись, жертв удалось избежать. На месте работали почти 60 спасателей. Из-за случившегося возбудили уголовное дело.

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