Из-за пяти вагонов поезда Мурманск – Санкт-Петербург возбудили уголовное дело

В сходе пяти вагонов пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург обвинили начальника путевой машинной станции. Фото: Олег ЗОЛОТО

21 сентября 2022 года под Оленегорском на перегоне Ягельный Бор – Куна сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда №21 Мурманск-Санкт-Петербург. Вагоны не опрокинулись, жертв удалось избежать. На месте работали почти 60 спасателей.

После случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, лицом, обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Обвиняют в происшествии начальника путевой машинной станции № 283 Октябрьской дирекции по ремонту пути «Путьрем» – структурного подразделения центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД».

- Причиной происшествия стало бездействие начальника путевой машинной станции и нарушение им правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Он не произвел осмотр пути и других ремонтируемых устройств во время работ, не обеспечил немедленное устранение обнаруженных отступлений от норм содержания после окончания укладки рельсо-шпальной решетки, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Всем пассажирам той злополучной поездки вернули деньги за билеты.

Напомним: в июле непогода внесла коррективы в работу железной дороги в Абхазии: из-за сильных ливней здесь закрыли участок Гагра – Цандрипш. В пути остановлены поезда №306 Сухум – Москва и поезд №480 Сухум – Санкт-Петербург, в составе которого есть беспересадочный вагон до Мурманска.

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