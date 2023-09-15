Андрей Чибис о бойцах СВО: Общаешься с ними и думаешь, что такого не может быть

Глава региона отметил, что каждая такая встреча - особенная. Фото: скриншот видео / Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с бойцами СВО из Кольского Заполярья. Глава региона отметил, что каждая такая встреча - особенная.

- И каждый раз - это то, что въедается в память навсегда. Общаешься с ними, слушаешь про случаи и ситуации, в которых они оказывались, и думаешь: «Такого не может быть, это просто невозможно». А для них возможно все. И все то, что для нас настоящий подвиг - для них дело чести, - отметил Андрей Чибис по итогам общения с северянами.

Напомним: в начале августа из Мурманской области в зону СВО отправили партию дополнительной помощи от жителей Оленегорска. Администрация города шефствует над 63-й инженерным полком Северного флота, который участвует в спецоперации.

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