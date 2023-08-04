В зону проведения СВО отправили дополнительную помощь от жителей Оленегорска

Из Мурманской области в зону СВО отправили партию дополнительной помощи от жителей Оленегорска. Фото: Правительство Мурманской области

Из Мурманской области в зону СВО отправили партию дополнительной помощи от жителей Оленегорска. Администрация города шефствует над 63-й инженерным полком Северного флота, который участвует в спецоперации.

Список помощи формируется с учетом пожеланий и рекомендаций заполярных бойцов.

- Военнослужащие получат металлоискатели, которые помогают в разминировании территорий, специальную обувь, квадрокоптеры, ночные прицелы, дизель-генераторы, а также лекарства, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу вручили медаль «За отвагу».

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