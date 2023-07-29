Участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу вручили медаль «За отвагу»

Северянин ушел в зону спецоперации добровольцем. Фото: оперштаб региона

В Мурманской области вручили медаль «За отвагу» участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу. Награду по Указу Президента РФ он получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий.

Северянин ушел в зону спецоперации добровольцем. Сейчас Сергей работает в одном из предприятий города и налаживает семейный быт.

- Его сын служит по контракту и продолжает дело отца. Очень приятно, что в нашем городе живут семьи, которые своим примером показывают, что такое патриотизм и любовь к Родине. Желаю всей семье крепкого здоровья и благополучия, – отметил глава администрации города Мончегорска Виктор Садчиков.

Напомним: Андрей Чибис сообщил о гибели двоих северян на спецоперации.

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