Участники экспедиции «Чистая Арктика – Восток–77» нашли уникальные тексты

15 августа из Мурманска стартовала высокоширотная масштабная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77», которая будет длиться целый год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 августа из Мурманска стартовала высокоширотная масштабная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77», которая будет длиться целый год.

Первые результаты уже есть - участники обнаружили 12 текстов на саамском языке, которые ранее не были доступны широкой аудитории, а теперь загружены в терминал редких языков Московской арктической библиотеки №77.

- В нашей библиотеке все желающие педагоги и ученые могут ознакомиться с материалами. Это очень важно, так как именно сейчас происходит процесс утверждения алфавита для языка кольских саамов, – рассказала руководитель библиотеки Олеся Полунина. Напомним, что одна из миссий экспедиции - это еще и составление карты промышленного наследия СССР, которая поможет оценить качество и количество отходов в Арктике. Таким образом будет понятно, как навести там порядок.

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