Летящие в Мурманск самолеты ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана

В аэропорту «Мурманск» не садятся самолеты из-за сильного тумана Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 15 сентября на Кольский полуостров опустился сильный туман. Из-за этого в аэропорту «Мурманск» не сажают самолеты.

- Рейс FV-6493 авиакомпании «Россия» Шереметьево - Мурманск и ЮВТ-647 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» ушли на запасной аэродром в Санкт- Петербурге. Время прибытия в Мурманск и время вылета будут объявлены позднее, - сообщили в главной воздушной гавани Мурманской области.

Напомним: в горах Кольского Заполярья может выпасть снег.

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