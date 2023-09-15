В Териберке под машину попала 15-летняя девочка

Водитель выехал на обочину и сбил ребенка. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Вечером 14 сентября в Териберке произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Водитель не заметил идущую по дороге девочку.

- В 22.04 водитель Great Wall, двигаясь по улице Комсомольской со стороны автоподъезда к Териберке, выехал на обочину попутного направления, где допустил наезд на пешехода, 2008 года рождения, которая шла во встречном направлении, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Девочку госпитализировали в одну из больниц Мурманска.

Напомним: стали известны подробности смертельного ДТП, которое утром 14 сентября произошло в Мурманской области. На автодороге «Кола» столкнулисm LADA и грузовик.

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