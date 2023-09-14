В мурманской школе №1 вместо звонка звучит тема из фильма «Усатый нянь»

В старейшей мурманской школе №1, которую в этом году открыли после капремонта, собирают детей на уроки при помощи оригинального звонка. Фото: Администрация города Мурманска

В старейшей мурманской школе №1, которую в этом году открыли после капремонта, собирают детей на уроки при помощи оригинального звонка. Как сообщил глава Мурманска Игорь Морарь, вместо обычного звонка здесь звучит главная музыкальная тема из фильма «Усатый нянь».

- Надеюсь, школьники по достоинству оценят обновленный «второй дом», и будут радовать нас успехами в учебе, прославляя легендарную первую школу и наш город на олимпиадах, - отметил глава города.

Напомним: первоклассникам старейшей в Мурманске школы вручили «Азбуку промышленности».

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