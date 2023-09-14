В Мурманской области выросли цены на соль и сахар

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за неделю изменились цены на некоторые продукты.

Как сообщает Мурманскстат, с 5 по 11 сентября подешевели морковь (на 7,8%), свежая белокочанная капуста, яблоки (на 6,7%), картошка (на 5,7), репчатый лук (на 2,1%), гречневая крупа (на 1,7%), черный байховый чай (на 1,3%), куриные яйца (на 1,1%).

Тем временем выросли цены на пищевую поваренную соль (на 1,8%) и сахар (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru