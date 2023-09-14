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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:45

В Мурманской области выросли цены на соль и сахар

При этом цены на суповые овощи снизились
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за неделю изменились цены на некоторые продукты.

Как сообщает Мурманскстат, с 5 по 11 сентября подешевели морковь (на 7,8%), свежая белокочанная капуста, яблоки (на 6,7%), картошка (на 5,7), репчатый лук (на 2,1%), гречневая крупа (на 1,7%), черный байховый чай (на 1,3%), куриные яйца (на 1,1%).

Тем временем выросли цены на пищевую поваренную соль (на 1,8%) и сахар (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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