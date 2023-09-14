В Мурманске загорелись мастерские в строительном колледже Момота

ЧП обошлось без пострадавших, спасателям даже не пришлось никого эвакуировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 14 сентября стало известно о пожаре в Ленинском округе Мурманска. Очевидцы сообщают, что горит Мурманский Строительный Колледж им. Момота.

- В 10.04 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Александра Невского, 86 - в Мурманско строительном колледже, возгорание произошло в столярных мастерских -не в учебном корпусе. На место выезжали два отделения, они ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель МЧС по Мурманской области Александра Веремей.

ЧП обошлось без пострадавших, спасателям даже не пришлось никого эвакуировать.

Напомним: в Мурманске днем 11 сентября случился пожар в подъезде дома на Кольском проспекте, 60. Там вспыхнул электросчетчик.

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