В Оленегорске электрослесарь получил смертельный удар током

Рабочий получил смертельный удар током во время обслуживания оборудования. Фото: СКР по Мурманской области

13 сентября на территории одного из предприятий в Оленегорске погиб рабочий – электрослесарь получил смертельный удар током. Шансов выжить у него не было.

- Работник электросетевой организации получил удар электрическим током при выполнении работ по обслуживанию оборудования, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

В ведомстве проводят проверку по этому происшествию, как и в Следкоме региона.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда при выполнении работ на предприятии, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Из-за случившегося может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним: следователи возбудили уголовное дело после обнаружения двух тел в колодце в Междуречье.

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