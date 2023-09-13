Весной 2024 года из Мурманска на Шпицберген запустят прямые чартерные рейсы

Чартеры в первую очередь предназначены для сотрудников треста «Арктикуголь», но также могут использоваться туристами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весной 2024 года на Шпицберген планируют запустить прямые чартеры из Мурманска или Москвы. Норвегия сделала для России исключение из санкций с учетом того, что на архипелаге наша страна ведет экономическую деятельность.

Чартеры в первую очередь предназначены для сотрудников треста «Арктикуголь», но также могут использоваться туристами.

- Для нас это вопрос более быстрой и дешевой доставки сотрудников компании на Шпицберген. На данный момент стоимость выходит в 100 тысяч туда и обратно на судно на 130 мест. Перелет через Норвегию стоит от 130 тысяч, идет с тремя пересадками, и нужна норвежская виза, - рассказал заместитель генерального директора ФГУП «Государственный трест "Арктикуголь"» Антон Сергеев.

Напомним: 4 мая в Баренцевом море санавиация эвакуировала моряка с корабля «Шпицберген». Операция проходила в сложных метеоусловиях - сильной качки. Еще одна сложность была в том, что спасателям мешали антенны и другая техника.

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