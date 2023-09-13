В Мурманской области сетевые организации оштрафовали на 13 млн рублей

Чаще всего организации не соблюдали сроки подключения объекта потребителя к электричеству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области привлекли к административной ответственности сетевые компании. Всего за полгода Мурманское УФАС рассмотрело 36 административных дел из-за нарушений правил подключения к электрическим сетям.

Чаще всего организации не соблюдали сроки подключения объекта потребителя к электричеству. Предприятия оштрафовали на общую сумму 13,2 миллиона рублей. Из них уже оплачено 11,4 миллиона рублей.

Напомним: руководителя УК в Мурманской области обвиняют в хищении 9,5 млн рублей.

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