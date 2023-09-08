Руководителя УК в Мурманской области обвиняют в хищении 9,5 млн рублей

До 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей грозит жителю Мурманской области, который руководил одной из управляющих компаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей грозит жителю Мурманской области, который руководил одной из управляющих компаний. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

- По версии следствия, с 2018 по 2021 годы мужчина похитил поступившие в счет оплаты коммунальных услуг более 1,9 миллиона рублей, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям региона, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также стало известно, что он заключал договоры с аффилированными организациями на проведение капремонта в домах, но работы проводить не планировал. Так он похитил у Фонда капремонта Мурманской области 7,6 миллиона рублей.

Напомним: в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении многодетного отца, которые потратил деньги, полученные в качестве соцвыплат, не на те нужды.

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