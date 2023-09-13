В Печенгском округе встретили волка

Утром 13 сентября в Печенгском округе заметили волка.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Утром 13 сентября в Печенгском округе заметили волка. Тот гулял в районе 1527-го километра трассы Р-21 «Кола». Северян и туристов просят быть осторожнее при загородных прогулках.
- В случае обнаружения волка просьба сообщать в ЕДДС или ОМВД России по Печенгскому району: 8155460321, 88155460387. Мобильный телефон: +79210330009, - сообщили в ЕДДС.
Напомним: мурманские рыбаки сделали селфи с медведем в опасной близости от хищника.
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