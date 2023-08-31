«Так-то страшно». Мурманские рыбаки сделали селфи с медведей в опасной близости от хищника

Мурманские рыбаки не так уж редко встречают медведей, когда идут за уловом. Фото: Антон Чайко / vk.com/murmancoast

Мурманские рыбаки не так уж редко встречают медведей, когда идут за уловом. Так, на побережье есть мишутка, который стал для северян своим в доску - он часто выходит к людям в надежде на угощение или что ему удастся украсть рыбу.

Не так давно рыбаки снова встретили косолапого, который уселся неподалеку от них, выжидая, будут ли его кормить. Мужчины не только сняли его на видео, но и сделали селфи. Их у себя в паблике «Мурманский берег» опубликовал гид и фотограф Антон Чайко.

- Так-то страшно, - отметили северян, ведь медведь сидел в нескольких метрах от них, а бегают эти животные со скоростью 50-60 километров в час.

Ранее с этим же медведем также сделали селфи в духе «солнце на ладошке».

Напомним: в Баренцевом море дайвер во время погружения столкнулся с полярной акулой.

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