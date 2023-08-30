У полуострова Рыбачий дайвер столкнулся с полярной акулой

В водах Баренцева и Белого морей встречаются акулы. Фото: скриншот видео / t.me/namurmansk

В водах Баренцева и Белого морей встречаются акулы. Обычно это довольно безобидные катраны, одного такого недавно поймали в Колвицкой губе Кандалакшского залива. А у полуострова Рыбачий встретили полярную акулу.

- Во время погружения рядом с дайвером стала плавать полярная акула. Конечно, мужчина очень испугался. Но, к счастью, акуле он был не особо интересен, и она проплыла мимо, - сообщает Telegram-канал «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове» (12+).

Ранее ученые из Кандалакшского заповедника рассказали «КП»-Мурманск», опасны ли акулы, которые обитают в северных водах.

- Катран в нашем регионе - распространенный вид акул, он безобиден. Но, понятно, что пальцы ей в пасть засовывать не стоит. Еще бывает заплывает к нам полярная акула, но встречи с ней настолько редки, что поводов для беспокойства нет. На людей она не нападает, - сообщил гидробиолог Кандалакшского природного заповедника Вадим Хайтов.

Гораздо опаснее косатки, которые также встречаются в Баренцевом море. В Мурманской области были случаи, когда эти киты пытались нападать на рыбаков.

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