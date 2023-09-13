Мурманский ФК «Север» стал чемпионом СЗФО

Игра шла между мурманским ФК «Север» и командой из Кондопоги ГУОР «Карелия». Фото: ФК «Север» Мурманск / vk.com/fcsever.murmansk

В Мурманске 12 сентября состоялся заключительный матч по футболу чемпионата СЗФО. Игра шла между мурманским ФК «Север» и командой из Кондопоги ГУОР «Карелия».

Как сообщили в официальной группе мурманского клуба, наши спортсмены одержали победу со счетом 1:0. Таким образом заполярные футболисты стали чемпионами Северо-Запада второй год подряд.

Напомним: на фестивале «Гольфстрим» в Мурманске установили сразу два рекорда.

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