Житель Северной Осетии устроил дебош в ночном клубе Мурманска

39-летнего жителя Республики Северная Осетия – Алания доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ночном клубе Мурманска, что находится на улице Марата, задержали дебошира. Сотрудники заведения нажала кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия выехали росгвардейцы.

- Выяснилось, что в клубе отдыхал агрессивный посетитель который выражался матом в адрес персонала и мешал гостям. На замечания мужчина не реагировал и пытался затеять драку с работниками клуба, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

39-летнего жителя Республики Северная Осетия – Алания доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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