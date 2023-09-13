Мурманская область вошла в топ-5 регионов по потреблению алкоголя

Меньше всего пьют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась в лидерах по потреблению алкоголя. Рейтинг регионов по покупкам горячительных напитков составили Ведомости на основе данных Росстата.

Так, Заполярье заняло пятое место в этом топе. Розничные продажи алкоголя на одного человека у нас составляют 5,4 литра.

Все лидирующие позиции - у северных регионов. Активнее всего спиртное закупают жители Ненецкого автономного округа, затем идет Сахалинская область, Коми и Карелия.

Меньше всего пьют в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Напомним: жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь. По мнению северян, таких торговых точек слишком много, и их количество только растет.

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