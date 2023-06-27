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НовостиОбщество27 июня 2023 8:01

Жители Мурманска жалуются на засилье алкогольных магазинов в городе

Северяне считают, что точек, где продают горячительные напитки, слишком много
Ника СВЕТЛОВА
Жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь.

Жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь. По мнению северян, таких торговых точек слишком много, и их количество только растет.

- Весь город заполонили вино-водочными магазинами, просто вспаивают и уничтожает население страны и Заполярья, - написала на странице губернатора в «ВКонтакте» Маргарита Абдурахманова.

И таких сообщений - десятки. Ответ дали в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:

- Возможность ограничения количества торговых объектов, реализующих алкогольные напитки, действующим законодательством не предусмотрена, нормативы по их количеству не устанавливаются. Механизм запрета и ограничения продажи алкогольной продукции установлен только в части прилегающих территорий к медицинским и образовательным организациям. При выдаче лицензий на продажу алкогольной продукции в г. Мурманске лицензирующим органом проверяется расположение входа магазина относительно границ, установленных администрацией Мурманска.

Там же отметили, что для ограничения продажи напитков под градусом введено правило, что их нельзя купить с 21.00 до 11.00, также такие торговые точки не могут находиться ближе, чем 50 метров к детским и спортивным площадка. Помимо этого есть требования к минимальной площади. Напомним: Мурманская область является одним из «лидеров» по употреблению алкоголя. Врач рассказала, какие тяжелые последствия несет алкоголизм.

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