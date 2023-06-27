Жители Мурманска жалуются на засилье алкогольных магазинов в городе

Жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь. По мнению северян, таких торговых точек слишком много, и их количество только растет.

- Весь город заполонили вино-водочными магазинами, просто вспаивают и уничтожает население страны и Заполярья, - написала на странице губернатора в «ВКонтакте» Маргарита Абдурахманова.

И таких сообщений - десятки. Ответ дали в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:

- Возможность ограничения количества торговых объектов, реализующих алкогольные напитки, действующим законодательством не предусмотрена, нормативы по их количеству не устанавливаются. Механизм запрета и ограничения продажи алкогольной продукции установлен только в части прилегающих территорий к медицинским и образовательным организациям. При выдаче лицензий на продажу алкогольной продукции в г. Мурманске лицензирующим органом проверяется расположение входа магазина относительно границ, установленных администрацией Мурманска.

Там же отметили, что для ограничения продажи напитков под градусом введено правило, что их нельзя купить с 21.00 до 11.00, также такие торговые точки не могут находиться ближе, чем 50 метров к детским и спортивным площадка. Помимо этого есть требования к минимальной площади. Напомним: Мурманская область является одним из «лидеров» по употреблению алкоголя. Врач рассказала, какие тяжелые последствия несет алкоголизм.

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