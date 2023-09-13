В Мурманской области построили 127 домов по программе «Свой дом в Арктике»

В Мурманской области продолжается реализация программы «Свой дом в Арктике». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжается реализация программы «Свой дом в Арктике». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на сегодняшний день в ее рамках северяне построили 127 домов.

- Последний раз мы делали срез в июле, когда было возведено 85 домов. Очень радует та динамика, с которой идет программа, - отметил глава региона.

К слову, прием заявок на участие в программе временно приостановили, его возобновят в следующем году. А пока правительство работает с теми, кто уже получил сертификат.

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