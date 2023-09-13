Тела двух сотрудников коммунальной службы нашли в колодце в Междуречье

Тела двоих мужчин нашли в канализационном люке в Междуречье. Фото: СКР по Мурманской области

Около 16.00 12 сентября по системе «112» поступила информация, что у дома №11 на улице Строителей в Междуречье в канализационном колодце нашли двух сотрудников МУП Кольского района «УЖКХ».

- По предварительной информации, они были, предположительно, без сознания. На месте спасатели извлекли граждан без признаков жизни, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

По одной из версий, работы сотрудников коммунальной службы велись с нарушением техники безопасности, - мужчины могли отравиться газом. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц). Ход расследования находится на контроле у руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Также проверку проводит прокуратура Мурманской области.

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