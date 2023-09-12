В Мурманске полиция проводит проверку после падения кошки из окна

Полицейские установят обстоятельства произошедшего, а также причины падения животного. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полиция проводит проверку после инцидента с выброшенной из окна кошкой в Мурманске. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как животное падает с большой высоты, приземляясь на лобовое стекло припаркованной во дворе машины.

- В полицию обратился мужчина, проживающий в одной из квартир дома №9 по улице Мира и попросил провести проверку по факту повреждения его автомобиля в результате падения питомца, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские установят обстоятельства произошедшего, а также причины падения животного.

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