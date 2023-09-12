В Мурманске полиция проводит проверку после падения кошки из окна

Полицейские установят обстоятельства произошедшего, а также причины падения животного.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Полиция проводит проверку после инцидента с выброшенной из окна кошкой в Мурманске. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как животное падает с большой высоты, приземляясь на лобовое стекло припаркованной во дворе машины.
- В полицию обратился мужчина, проживающий в одной из квартир дома №9 по улице Мира и попросил провести проверку по факту повреждения его автомобиля в результате падения питомца, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Полицейские установят обстоятельства произошедшего, а также причины падения животного.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru