В ГИБДД рассказали, как произошло одно из самых странных ДТП за год в Мурманске

В ДТП никто не пострадал. Фото: ГИБДД Мурманской области

Днем 12 сентября в Мурманске произошло одно из самых странных ДТП за год. На улице Папанина одна машина буквально села на другую. Сообщение об аварии - столкновении Renault Logan и Hyundai поступило в 14.00.

- По предварительной информации, водитель Hyundai, двигаясь со стороны улицы Челюскинцев, при повороте налево в нарушение дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» допустил столкновение с Renault Logan, который двигался по улице Папанина в прямом направлении со стороны кинотеатра «Мурманск», - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП никто не пострадал.

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