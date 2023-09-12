Министр образования о жестокости подростков в Ревде: Надо извлечь урок

В 2023 году Ревда не раз попадала в СМИ регионального и федерального уровня из-за случаев детской жестокости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году Ревда не раз попадала в СМИ регионального и федерального уровня из-за случаев детской жестокости.

На днях там произошел конфликт между четырьмя школьниками, который перерос в драку. Мать пострадавшей 12-летней девочки обратилась в полицию, рассказав, что ее дочь избили сверстники. В ведомстве проводят проверку. Ранее в местной школе дети практиковали опасную игру с рукоприкладством.

О том, почему Ревда стала опасным для школьников населенным пунктом, министра образования и науки Мурманской области Диану Кузнецову спросили депутаты регионального парламента.

- Подростковый возраст сложный, это происшествие (с избитой девочкой. - Ред.) произошло внеурочно и вне учебного учреждения. Оно находится на контроле. Говорить, что советник по воспитанию не справляется, нельзя. Понимаем, сколько таких случаев было раньше и сейчас. Большая работа идет, но надо усилить ее. Жизнь такова, что такие случаи бывают, и надо извлечь из них урок, - ответила Диана Кузнецова.

Также к ситуации с Ревдой подключилась детский омбудсмен Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru