В Ревде трое подростков избили 12-летнюю школьницу

В Ревде между четырьмя школьниками произошел конфликт, который перерос в драку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ревде между четырьмя школьниками произошел конфликт, который перерос в драку. Мать пострадавшей 12-летней девочки обратилась в полицию, рассказав, что ее дочь избили сверстники. В ведомстве проводят проверку.

- 8 сентября в отдел полиции Ловозерского района поступило заявление от местной жительницы о том, что трое несовершеннолетних учащихся одной из школ, избили ее дочку. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного ребенку, - прокомментировали «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Подростки дают разные показания, поэтому в полиции будут устанавливать дополнительные обстоятельства, опрашивать возможных очевидцев.

Напомним: весной прокуратура проводила проверку в Ловозерском районе после сообщений о драках школьников.

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