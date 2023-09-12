На трассе «Кола» в Мурманской области сгорела машина

Opel Astra загорелся на федеральной трассе "Кола". Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 11 сентября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области сгорела машина. Сообщение о пожаре в Кольском районе поступило в 18.09, уже в 18.38 пожар ликвидировали.-

- Автомобиль Opel Astra поврежден огнем по всей площади. Причины произошедшего устанавливаются. На пожаре работали три человека, - сообщает Управление ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Машина сгорела полностью. Фото: vk.com/murman01

Напомним: в Мурмашах на стоянке у АЗС сгорели восемь манипуляторов и «ГАЗель». Рассматривается версия умышленного поджога.

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