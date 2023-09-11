В Мурмашах сгорели восемь самосвалов и погрузчик

В ночь на 11 сентября в Мурмашах случился крупный пожар. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В ночь на 11 сентября в Мурмашах случился крупный пожар. В 2.23 в экстренные службы поступила информация о возгорании на территории АЗС, где стояла спецтехника.

- В 03.13 пожар локализовали, а в 04.58 полностью ликвидировали. Огонь уничтожил восемь самосвалов и один погрузчик. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Рассматривается версия поджога, но не исключается и возможность случайного возникновения огня. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Рассматривается версия поджога, но не исключается и возможность случайного возникновения огня.

Напомним: вечером 8 сентября в Мурманской области случились два пожара из-за мусора.

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