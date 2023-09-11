Ремонт детских площадок в Североморске возьмут на контроль

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области стало известно, что северяне активно жалуются на состояние детских площадок. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области стало известно, что северяне активно жалуются на состояние детских площадок. В ЦУР региона отметили, что на данный момент это одна из самых острых тем.

Так, на улице Корабельной в Североморске есть площадка, на которой просто небезопасно играть. До 20 августа ее обещали отремонтировать, но в итоге просто демонтировали.

- Прошу минград взять историю с детскими площадками в Североморске на контроль. Нужно проверить, действительно ли игровые элементы должны быть удалены. Демонтировать, безусловно, проще, чем отремонтировать, но тогда должен быть план — в какие сроки появится на этом месте новая детская площадка, - прокомментировал на совещании губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области растет число жалоб на борщевик, который растет в опасной близости от жилых домов, детских площадок, в скверах и парках.

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