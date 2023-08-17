За сезон жители Мурманской области не обращались к врачам с ожогами от борщевика

По неофициальным данным ожоги от борщевика северяне все же получали, когда пытались бороться с ним самостоятельно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области растет число жалоб на борщевик, который растет в опасной близости от жилых домов, детских площадок, в скверах и парках.

Но при этом за текущий сезон от северян не было обращений в медучреждения из-за ожогов от этого растения.

- Однако стоит отметить, что статистика обращений конкретно на последствия контакта с этим растением в целом не ведется. Как объяснили информагентству в ведомстве, фиксируются данные по всем видам ожогов: термическим, электрических, химических, лучевым, - из которых выделить статистически именно ожог от борщевика практически невозможно, - пишет Nord-News со ссылкой на министерство здравоохранения Мурманской области.

При этом по неофициальным данным ожоги от борщевика северяне все же получали, когда пытались бороться с ним самостоятельно.

Напомним: в правительстве Мурманской области поручили главам муниципалитетов активизировать работу с опасным растением и отчитаться за нее.

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