В Мурманской области ищут родственников 56-летнего мужчины

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» ищут родных 56-летнего Алексея Борисовича Анисимова из Кандалакши, 07.10 1966 года рождения. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» ищут родных 56-летнего Алексея Борисовича Анисимова из Кандалакши, 07.10 1966 года рождения.

- Если вы обладаете информацией о родных и близких, просьба позвонить по телефонам 8921-605-88-03, 8911-311-70-20, - пишут волонтеры в своей группе.

Напомним: в Мурманской области завершена проверка по факту гибели сапсерфера Сергея Целищева, тело которого обнаружили на озере Имандра. Мужчина считался пропавшим без вести с осени прошлого года.

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