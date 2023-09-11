Судоремонтный кластер в Мурманске полностью запустят к 2026 году

В Мурманске сформируют судостроительный кластер, о необходимости которого активно говорят в последнее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске сформируют судостроительный кластер, о необходимости которого активно говорят в последнее время. Он сможет обслужить суда Севморпути.

- Чтобы новый флот можно было обслуживать и ремонтировать, в точке выхода к Большому СМП - Мурманске - создает судоремонтный кластер. Это особенно важно на фоне запрета захода судов под флагом России на верфи Скандинавии. Кластер будет полностью запущен в 2026 году, - сообщил глава ГТЛК Евгений Дитрих в рамках Восточного экономического форума.

Напомним: о важности развития судоремонта в Мурманской области говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков во время рабочей поездки в Мурманск летом этого года. Базой для него должен стать, в том числе, Мурманский морской рыбный порт.

Ранее почти все российские суда на Севере ремонтировались в Норвегии, но с введением антироссийских санкций это стало невозможно.

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