Илья Шестаков: «Норвежцы - наши уже бывшие партнеры, надо развивать судоремонт в Мурманске»

Илья Шестаков и Андрей Чибис в Мурманске обсудили развитие рыбной отрасли в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области

Мурманскую область с рабочим визитом посетил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Одной из главных тем для обсуждения с главой региона Андреем Чибисом стало развитие Мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого было передано в пользу государства, а также судоремонт.

Где ремонтировать?

Россия оказалась в непростой ситуации в вопросе, где приводить в порядок наши рыбопромысловые суда. Раньше львиная доля их обслуживалась на верфях Норвегии. Иностранные компании почти год сопротивлялись антироссийским санкциям и тихонько ремонтировали наши траулеры. Но весной 2023 года ситуация изменилась: экипажам российских судов запретили сходить на берег (исключение: только если кому-то срочно требуется помощь врачей), а на местные верфи разослали напоминания, что судоремонт строго запрещен, только если, грубо говорят, судно не тонет прямо у берега.

Ограничения по содержанию мышьяка мешают поставкам на внутренний рынок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Норвежцев можно назвать нашими уже бывшими партнерами. Важно продолжить работу комиссий по сохранению рыбопромысловых запасов - эту ответственность нашей страны с нас не снимали. Ограничения, которые ввели норвежцы, незаконные, они сейчас удерживают шесть судов у себя на заводах. Мы надеемся, что все-таки их отремонтируют и отпустят. Иначе это, получается, захват собственности. Если так работают коллеги, надо полностью пересматривать все наши планы, быстро инициировать судоремонт в Мурманской области, - отметил Илья Шестаков.

Сейчас в России возможности судоремонта ограничены - спрос выше предложения.

- Для развития судоремонта нам необходимо активно начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта. Надо строить современный логистический хаб. Конкретные задачи есть, к середине июля надо представить предложения по развитию порта в администрацию президента, - отметил Илья Шестаков. - Для нас Мурманский морской рыбный порт – стратегически важный объект. Планируем, что будет сохранена рыбная специализация, сделан судоремонт, в том числе для рыбопромысловых судов. План большой, и мы его обязательно выполним, потому что для Северного бассейна, с учетом санкций, развитие порта имеет стратегическое значение. Новый директор назначен, сейчас проведем инвентаризацию. К сожалению, собственники, которые были до этого, много чего повыводили из активов, которые ранее принадлежали порту. Предстоит вернуть все это в лоно государства и на базе этого сделать современный мощный порт.

С судоремонтом дела в России обстоят непросто: спрос выше, чем предложение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Развитие рыбного порта как никогда важно, с учетом санкций. Рыбный порт для рыбаков, - добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Модернизация будет проходить за счет государственных и частных средств. Стоимость процесса может составить порядка 9 миллиардов рублей.

Любительский лов и вопрос с мышьяком

Во время визита главы Росрыболовства обсуждали еще два «рыбных» вопроса. Первый – любительский лов, идею которого продвигают с 2020 года. Мурманская область может стать первым регионом, где проведут такой эксперимент.

- Вопрос, который всех нас волнует – это возможность продавать улов рыбакам на местный рынок. Эту инициативу во время недавнего визита поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Надо постараться в этом году принять закон, чтобы это было честно, легально, прозрачно, чтобы помочь местным жителям и потребителям, которые ждут больше рыбы на рынке, - отметил Андрей Чибис.

Рыбный порт планируют превратить в современный логистический хаб. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Второй вопрос – норматив содержания мышьяка в рыбе. Российские требования по количеству содержания этого вещества в рыбной продукции строже, чем в других странах, – то, что спокойно идет на импорт, бракуется у нас. Можно это объяснить сложными терминами и бюрократическим языком, но если упростить, то у нас нет разделения мышьяка на органический и неорганический.

По мнению самих рыбопромышленников и Росрыболовства, требования к неорганическому мышьяку можно ужесточить, а вот к органическому - смягчить.

- Мы разработали методику, провели все исследования. Все готово для того, чтобы внести изменения в соответствующее решение Евразийской экономической комиссии. Но нам надо сделать последний шаг - попросить коллег из Роспотребнадзора пойти нам навстречу и подготовить и внести эти изменения, - сообщил Илья Шестаков.

Но уже несколько лет Роспотребнадзор непреклонен и не делает тот самый заветный шаг навстречу. Впрочем, как отметил Андрей Чибис, сейчас дискуссия по поводу мышьяка находится на новом витке.

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