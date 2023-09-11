Из бюджета Мурманской области выделили 25 млн рублей на поддержку НКО

В Мурманской области из областного бюджета выделили 25 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций в 2023 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из областного бюджета выделили 25 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций в 2023 году. Деньги получат НКО, которые занимаются решением проблем в сфере соцобслуживания и социальной защиты граждан, сообщили в минтруда и соцразвития региона.

Ежегодно поддерживаются четыре приоритетных направления деятельности: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и повышение компетенции в области обеспечения условий доступности объектов для людей с инвалидностью.

Напомним: в Мурманской области выделили 196 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

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