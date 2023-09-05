В Мурманской области выделили 196 млн рублей на улучшение жилищных условий

О целевом использовании денег министерство должно отчитать до 25 декабря 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделили минстрою региона более 196 миллионов рублей на улучшение жилищных условий северян.

Согласно постановлению, подписанного губернатором, эта сумма пойдет на единовременные денежные выплаты в рамках программы по поддержке индивидуального жилищного строительства.

О целевом использовании денег министерство должно отчитать до 25 декабря 2023 года.

Напомним: ранее минстрою Мурманской области выделили 2,2 миллиона рублей на капремонт.

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