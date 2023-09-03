Минстрою Мурманской области выделили 2,2 млн рублей на капремонт

Отчет о целевом использовании выделенных средств необходимо предоставить в минфин региона до декабря. Фото: Даниил ОПАРИН

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделили 2,2 миллиона рублей региональному минстрою.

Как сообщается в постановлении, деньги пойдут на затраты Фонда капительного ремонта, а именно на расходы признанные и подлежащие оплате по решению суда.

Отчет о целевом использовании выделенных средств необходимо предоставить в минфин региона до декабря.

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