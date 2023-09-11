В Мурманской области 230 студентов-отличников получат губернаторскую стипендию

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом учебном году именную губернаторскую стипендию будут получать более 230 студентов-отличников, обучающихся в Мурманской области. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей ежемесячно.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, больше чем на 40% выросло число студентов-отличников, получающих такую региональную стипендию.

- Стипендия действует только второй год, но мы видим, что она стала хорошим стимулом для ребят учиться на отлично, – подчеркнул глава региона.

Напомним: в Мурманской области 125 одаренным детям присудят губернаторские стипендии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru