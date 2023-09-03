В Мурманской области 125 одаренным детям присудят губернаторские стипендии

Прием документов на получение стипендии уже начался. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области одаренные дети и студенты могут претендовать на именную губернаторскую стипендию в 37 тысяч рублей. Всего в рамках конкурсного отбора выплату получат 125 человек.

Прием документов на получение стипендии уже начался, он продлится до 30 сентября, сообщает комитет молодежной политики региона.

Материальное поощрение можно получить за заслуги в учебной и научно-исследовательской работе, искусстве и военно-патриотических мероприятиях.

Напомним: молодые учителя Заполярья получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

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