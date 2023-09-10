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НовостиОбщество10 сентября 2023 17:34

В Мурманской области явка на выборах составила 26,6%

В
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
По явке лидировали Туманный и Оленегорск. Фото: vk.com/izbirkom51

По явке лидировали Туманный и Оленегорск. Фото: vk.com/izbirkom51

В Мурманской области на муниципальных выборах проголосовали 26,65% избирателей. Об этом сообщает избирком региона.

Северяне выбирали депутатов Советов депутатов ЗАТО Александровск, Мончегорска, Оленегорска, Ловозеро, Алакуртти, Умбы, Ура-Губы, Туманного, Молочного, Кильдинстроя.

По явке лидировали Туманный и Оленегорск.

Напомним: в Мурманской области подростки смогут работать без согласия органов опеки.

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