В Мурманской области явка на выборах составила 26,6%

По явке лидировали Туманный и Оленегорск. Фото: vk.com/izbirkom51

В Мурманской области на муниципальных выборах проголосовали 26,65% избирателей. Об этом сообщает избирком региона.

Северяне выбирали депутатов Советов депутатов ЗАТО Александровск, Мончегорска, Оленегорска, Ловозеро, Алакуртти, Умбы, Ура-Губы, Туманного, Молочного, Кильдинстроя.

По явке лидировали Туманный и Оленегорск.

Напомним: в Мурманской области подростки смогут работать без согласия органов опеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru