В Мурманской области подростки смогут работать без согласия органов опеки

В Мурманской области станет проще получить работу подросткам.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области станет проще получить работу подросткам. На заседании комитета областной Думы по образованию и науке депутаты поддержали законопроект, регулирующий нормы трудовой деятельности для ребят от 14 лет.
Теперь, чтобы трудоустроиться, подросткам достаточно получить согласие от одного из родителей, а согласие органов опеки и попечительства. Однако сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, потребуется письменное согласие органов опеки.
Напомним: все школы Мурманской области переходят на пятидневный режим работы.
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