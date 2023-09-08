В Мурманской области подростки смогут работать без согласия органов опеки

В Мурманской области станет проще получить работу подросткам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области станет проще получить работу подросткам. На заседании комитета областной Думы по образованию и науке депутаты поддержали законопроект, регулирующий нормы трудовой деятельности для ребят от 14 лет.

Теперь, чтобы трудоустроиться, подросткам достаточно получить согласие от одного из родителей, а согласие органов опеки и попечительства. Однако сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, потребуется письменное согласие органов опеки.

Напомним: все школы Мурманской области переходят на пятидневный режим работы.

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