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НовостиОбщество2 сентября 2023 15:06

Все школы Мурманской области переходят на пятидневный режим работы

Помимо этого все образовательные учреждения региона будут обучать по единой государственной образовательной программе
Ника СВЕТЛОВА
Во всех школах Мурманской области теперь будут учиться только с понедельника по пятницу.

Во всех школах Мурманской области теперь будут учиться только с понедельника по пятницу.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Новый учебный год в Мурманской области начинается с новшества. По поручению губернатора Андрея Чибиса, все школы области переходят на пятидневный режим работы. Ранее так учились только в младших классах.

- Теперь у детей будет больше времени на общение и реализацию интересных проектов. Также во всех школах региона обучение будет идти по единой государственной образовательной программе. Ко всем нововведениям педагоги готовы на 100%, для них проводили занятия и курсы в очном и онлайн-формате, – сообщила региональный министр образования и науки Диана Кузнецова.

Ранее стало известно, в школах будет еженедельно проходить урок по изучению Мурманской области.

Напомним: в Мурманске стало на один профильный класс больше - на базе школы №49 открылся первый для всей Мурманской области инженерно-железнодорожный класс. Проект поддержали «РЖД», которые сделали мурманскую школу одной из восьми опорных на полигоне ОЖД.

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