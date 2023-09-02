Все школы Мурманской области переходят на пятидневный режим работы

Во всех школах Мурманской области теперь будут учиться только с понедельника по пятницу. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Новый учебный год в Мурманской области начинается с новшества. По поручению губернатора Андрея Чибиса, все школы области переходят на пятидневный режим работы. Ранее так учились только в младших классах.

- Теперь у детей будет больше времени на общение и реализацию интересных проектов. Также во всех школах региона обучение будет идти по единой государственной образовательной программе. Ко всем нововведениям педагоги готовы на 100%, для них проводили занятия и курсы в очном и онлайн-формате, – сообщила региональный министр образования и науки Диана Кузнецова.

Ранее стало известно, в школах будет еженедельно проходить урок по изучению Мурманской области.

Напомним: в Мурманске стало на один профильный класс больше - на базе школы №49 открылся первый для всей Мурманской области инженерно-железнодорожный класс. Проект поддержали «РЖД», которые сделали мурманскую школу одной из восьми опорных на полигоне ОЖД.

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