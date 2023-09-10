В Мурманске фестиваль спорта «Гольфстрим» посетили 11,5 тысячи человек

На празднике собрались любители и профессионалы спорта, взрослые и дети. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске 9 сентября состоялся традиционный фестиваль спорта «Гольфстрим». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, в этот раз в празднике приняли участие 11,5 тысячи человек.

- Собрались любители и профессионалы спорта, взрослые и дети. Самыми зрелищными событиями стали заплыв по Кольскому заливу и легкоатлетический забег через Кольский мост - отметил глава региона.

Напомним: на фестивале «Гольфстрим» в Мурманске установили сразу два рекорда.

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